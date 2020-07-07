الرئيس الموريتاني السابق مدعوّ للمثول أمام لجنة برلمانية الخميس

2020/07/07 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها صباح الخميس للإدلاء بإفادته بشأن “وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين” حصلت خلال فترة حكمه بين العام 2008 و2019، بحسب وثيقة رسمية.ويمثّل استدعاء الرئيس السابق إلى “جلسة استماع” أمام هذه اللجنة التي شكّلت في نهاية كانون الثاني/ […]

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