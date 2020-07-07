تحالف الفتح لـ”العهد نيوز”: أمركيا تتعامل مع العراقيين بمنطلق عدائي

2020/07/07 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص اتهم النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب أبشع الجرائم في العراق ، مؤكدا أن أمريكا تتعامل مع العراقيين من منطلق عدائي “، وقال تركي في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء ، ان “الخروقات الاستفزازية الأمريكية يلحق الأذى بالعراق”، مضيفا أن “أمريكا منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن ترتكب […]

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