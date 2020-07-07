2020/07/07 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن سعيها الى اصدار هويات تعريفية للمعاقين ممن وطنوا رواتبهم .وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الهيئة ناقشت مع احد المصارف الالية الخاصة بإصدار الهويات التعريفية للمواطنين من ذوي الإعاقة”، منوها بأنها “ستصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تُصدِر هويات للمعاقين المتوطنة رواتبهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تُصدِر هويات للمعاقين المتوطنة رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).