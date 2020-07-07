2020/07/07 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تحالف القوى يبدي قلقه من انفلات المشهد الأمني ويدعو الكاظمي والقادة لتحمل مسؤولياتهم

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