عضو بالمالية النيابية: الفضائيون وأصحاب الرواتب المزدوجة يكلفون الدولة ملياري دولار شهرياً

2020/07/07 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الثلاثاء (07 تموز 2020)، عن أرقام رواتب الفضائيين ومزدوجي الرواتب والتي تكلف خزينة الدولة، نحو ملياري دولار شهرياً.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات".

وأضاف، أن "الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليارات دولار شهرياً للرواتب فقط".

وأوضح عضو المالية، ان "البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للاصلاحات".

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