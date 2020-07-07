طهران: اغتيال الهاشمي يهدف لإثارة الفتنة والتفرقة

2020/07/07 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ادانت السفارة الإيرانية في بغداد، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، عملية اغتيال الخبير الامني والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي.

وقالت السفارة في بيان لها: "تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ اغتيال الباحث والخبير في القضايا الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي".

واضاف البيان أن "سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة هذا العمل الاجرامي الذي كشف عن وجهه الخبيث باغتيال النخب".

وتابع البيان:"لاشك ان هدف حماة ومنفذي هكذا عمليات هو ضرب امن واستقرار العراق واثارة الفتنة والتفرقة بين ابنائه واعادة العنف اليه".

وكانت وزارة الداخلية، أكدت أمس الاثنين، اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي وزع لوسائل الاعلام إن "الخبير الامني هشام الهاشمي، تعرض للاغتيال في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "جثمان الهاشمي الان في ثلاجة الموتى".

بدوره قال مصدر امني، إن "الهاشمي تعرض للاغتيال قرب منزله شرقي بغداد، وبعدها توفي متأثراً بجراحه".

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