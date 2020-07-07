2020/07/07 | 09:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الفرنسية تطالب بتقديم قتلة الهاشمي الى العدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الفرنسية تطالب بتقديم قتلة الهاشمي الى العدالة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الفرنسية تطالب بتقديم قتلة الهاشمي الى العدالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).