مجلس القضاء يشكل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات

2020/07/07 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد مجلس القضاء الأعلى انه قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.وكشف بيان مقتضب تم نشره على الموقع الالكتروني للمجلس وتابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، انه تقرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من […]

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