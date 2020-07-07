وزارة الاتصالات: عملية الصدمة مستمرة لحين ايقاف تهريب سعات الانترنت بشكل نهائي

2020/07/07 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات الصدمة لحين القضاء بشكل نهائي على تهريب سعات الانترنت.وقال مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الاسدي في تصريح إن “عملية الصدمة مستمرة، وآخرها كان ايقاف عملية تمرير السعات بشكل غير قانوني في محافظة نينوى في منطقتي زمار وطمة”.وأضاف ان “القضاء على تهريب السعات سيسهم بشكل […]

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