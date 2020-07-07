القضاء يتحرك نحو التحقيق بالاغتيالات بتشكيل لجنة من 3 قضاة

2020/07/07 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلام القضاء اعلن مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة تحقيقية تتعلق بجرائم الاغتيال.وقال المجلس في بيان انه “قرر اليوم الثلاثاء تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

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