شاهد: تركيا تنشر خارطة “مقسمة” للعراق.. وجرس الانذار يدق لدى “المعارضين”

2020/07/07 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية على حسابها في “تويتر” خريطة أظهرت من خلالها “الوضع العام في العراق حتى 6 يوليو 2020″، الأمر الذي أثار حفيظة نائب معارض.وحذر أيتون تشيراي، النائب بحزب “الخير”، ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطني به، من خطورة الإجراء، مشيرا إلى أن نشر رئاسة الاتصالات خريطة مقسمة للعراق، من […]

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