حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 14 فلسطينيا في الضفة

2020/07/07 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 14 فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.وأوضحت أن قوات العدو اعتقلت شابين من سكان مخيم بلاطة على حاجز بيت فوريك […]

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