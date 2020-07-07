الصحة : كنا نتمنى من صباح الساعدي مؤازرته للجيش الابيض لا محاربة الوزارة

2020/07/07 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ردت وزارة الصحة، على تصريح النائب عن سائرون صباح الساعدي، فيما خاطبته بالقول ” كنا نتمنى مؤازرتك للجيش الأبيض لا ان تقوم بمحاربة الوزارة.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء “نستغرب التصريح الصادر عن النائب صباح الساعدي عن كتلة سائرون وهجومه الغير مبرر على قيادة وزارة الصحة وقادة الجيش […]

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