تخصيص 1000 قطعة أرض في أبو غريب لتوزيعها

2020/07/07 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، أنها تعكف على اجراءات تخصيص 1000 قطعة ارض في قضاء ابو غريب لتوزيعها بين المستحقين، مؤكدة ان حملة المسح التي نفذتها بمناطق الاطراف، ستوفر ثلاثة الاف قطعة ارض.وقال مدير عام بلديات بغداد التابعة للمحافظة، ياسر القريشي، في حوار تابعته /المعلومة/، ان “المديرية كانت قد هيأت 1000 قطعة ارض بمنطقة […]

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