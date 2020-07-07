محمد رمضان تتخطى 20 مليون مشاهدة فى 3 أسابيع

2020/07/07 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تخطى النجم محمد رمضان، من خلال أحدث اغنياته الأخيرة التي تحمل اسم “كورونا فيروس” عدد 20 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها من 3 أسابيع فقط، وهى من كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق “الباور العالى”، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى.وعلى جانب آخر، تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات […]

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