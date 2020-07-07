المالية النيابية: مليارا دولار شهرياً كلفة مزدوجي الرواتب والفضائيين

2020/07/07 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليار دولار شهرياً للرواتب فقط.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، […]

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