2020/07/07 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة للمرة الأولى منذ ظهور بؤرة جديدة في العاصمة الصينية في حزيران والتي أثارت مخاوف من موجة ثانية من الوباء.وأصيب 335 شخصا منذ ظهور بؤرة في سوق شينفادي للمبيعات بالجملة في مطلع يونيو.ووفق وكالة “فرانس برس” أعلنت لجنة الصحة في بكين أنها رصدت حالة واحدة لشخص لا تظهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. بكين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. بكين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).