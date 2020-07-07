مصرف الرافدين: إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية

2020/07/07 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “العهد نيوز”، إنه “وللمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مديريات (الشرطة الاتحادية – المرور العامة – النجدة – الدفاع المدني) لشهر حزيران الكترونياً عبر الماستر كارد ، ممن تم توطين رواتبهم […]

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