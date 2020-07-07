2020/07/07 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن بلاده تدرس احتمال حظر تطبيق TikTok الصيني في الولايات المتحدة.وقال بومبيو، ردا على سؤال مقدم برنامج تلفزيوني حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة التفكير في حظر تشغيل الشبكات الاجتماعية الصينية، بما في ذلك تطبيق TikTok، الذي تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو : ندرس احتمال حظر تطبيق TikTok الصيني في امريكا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو : ندرس احتمال حظر تطبيق TikTok الصيني في امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).