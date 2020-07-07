2020/07/07 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن ارتباط الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد مستقبلًا.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانًا، عقب انتهاء عقد اللاعب الفرنسي مع سان جيرمان.وأشار إلى ريال مدريد يرصد مكافأة توقيع ضخمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانًا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).