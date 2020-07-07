صحيفة امريكية ترصد الساعات الأخيرة من حياة هشام الهاشمي

2020/07/07 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” جانباً من الساعات الأخيرة من حياة الخبير الأمني هشام الهاشمي، والذي قتله مسلحون مساء الإثنين أمام داره شرق بغداد.وذكر التقرير الذي أعدته وكالة أسوشيتد برس وتابعه “المستقلة اليوم الثلاثاء ، ان حديثاً بين الهاشمي وبعض مقربيه، اكد لهم عن “مخاوفه من التعرض للاستهداف على يد فصائل […]

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