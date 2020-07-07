افتتاح أكبر مختبر لمواجهة كورونا في النجف الأشرف

2020/07/07 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ،اليوم الثلاثاء،افتتاح مختبر لمواجهة كورونا في المحافظة وهو الأكبر في العراق.

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