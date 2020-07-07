السفارة الإيرانية: اغتيال الهاشمي يهدف إلى إثارة الفتنة والتفرقة

2020/07/07 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببغداد،اليوم الثلاثاء، بشدة عملية إغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي.

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