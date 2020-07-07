2020/07/07 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يحقق العلماء في إيطاليا في الظهور الغامض للجليد الوردي في جبال الألب، الناتج عن الطحالب التي تسرع من آثار تغير المناخ.وهناك جدل حول مصدر الطحالب، لكن العالم بياجيو دي ماورو، من مجلس البحوث الوطني الإيطالي، قال إن الثلج الوردي الذي لوحظ على أجزاء من نهر بريسينا الجليدي من المحتمل أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيقات حول ظهور غامض لجليد وردي في جبال الألب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيقات حول ظهور غامض لجليد وردي في جبال الألب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).