نائب كردي: مسؤولو الاقليم يراهنون على عامل الوقت لكسب المفاوضات مع بغداد

2020/07/07 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، أن حكومة اقليم كردستان تراهن على عامل الوقت لكسب المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ادارة الحزب الديمقراطي تمارس لعبة خبيثة خلال مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية وهي محاولة اطالة امد المفاوضات وكسب عامل الوقت لصالحهم […]

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