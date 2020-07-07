اربع طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر

2020/07/07 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت مؤخرا حاجة ماسة إلى أداء معظم الأعمال من المنزل مع تفشي جائحة كورونا، بما في ذلك نقل ملفات من جهاز إلى آخر عن بعد، الا انه في كثير من الأحيان قد لا تكون مشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة صالحة لنقلها، بسبب حجم الملفات الكبير.لذلك وضع احد التقارير أمام المستخدم اربعة […]

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