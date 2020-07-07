آبل تقدم حواسيبها بـ “لوحة المفاتيح الزجاجية”

2020/07/07 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت شركة آبل لوحة مفاتيح الفراشة لنماذج حواسيب (ماك بوك) MacBook لبضع سنوات، لكنها واجهت العديد من المشاكل، ودفعها ذلك إلى إدخال العديد من التغييرات لاستعادة ثقة المستخدم.ويبدو أن لدى الشركة الآن خططًا جديدة للوحات مفاتيح أجهزة ماك بوك، إذ تعمل آبل على تطوير لوحة مفاتيح بأزرار زجاجية لجعلها أكثر متانة، وذلك وفقًا لأحدث […]

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