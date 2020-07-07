2020/07/07 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار جنوب العاصمة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار داخل مصنع جنوب طهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار جنوب العاصمة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار داخل مصنع جنوب طهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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