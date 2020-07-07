مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار داخل مصنع جنوب طهران

2020/07/07 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار جنوب العاصمة...





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