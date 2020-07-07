المباريات المؤثرة تقام بتوقيت واحد.. تحديد مواعيد أخير جولتين من الدوري الإسباني

2020/07/07 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

اتفقت رابطة الليغا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على موعد الجولتي 37 و 38 قبل الأخيرة والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف، بعد مرور 34 جولة من المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 37 قبل الأخيرة يومي الخميس 16 تموز والجمعة 17 تموز، والجولة الأخيرة يومي الأحد 19 تموز والإثنين 20 تموز.

وستقام جميع المباريات التي سيكون لها تأثير مباشر على جدول الترتيب سواء في تحديد البطل أو الصعود والهبوط أو الصعود للمسابقات الأوروبية، في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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بغداد اليوم/ بغداد

عقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، جلسة مهمة عبر الدائرة الالكترونية المغلقة،بمشاركة وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال.

واكد درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجلسة تمخضت عن الموافقة على جملة قرارا

بغداد اليوم/ متابعة

علق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب فياريال، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

وانتصر برشلونة على فياريال بنتيجة 4/1، ليرفع العملاق ال

بغداد اليوم ـ متابعة

حافظ برشلونة على آماله الضعيفة في التتويج بلقب الدوري الإسباني بانتصار على مضيفه فياريال بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة 34.

وأعاد برشلونة الفارق مع المتصدر ريال مدريد لأربع نقاط، قبل 4 جولات على النهاية، بعد انتصار المي

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