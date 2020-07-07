نائب تركي معارض يحذر بلاده من التلاعب بخريطة العراق

2020/07/07 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر أيتون تشيراي، النائب بحزب "الخير"، ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطني به، الثلاثاء، 07 تموز، 2020، من خطورة إجراء اي تغيير والتلاعب بخريطة العراق.

وقال تشيراي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر ، إن "نشر رئاسة الاتصالات خريطة مقسمة للعراق، من شأنها أن تعطي شرعية لجهات رسمية في دول أخرى، لنشر خرائط مماثلة لتركيا ذاتها".

وشدد تشيراي " على أن نشر خريطة مقسمة للعراق يتعارض مع موقف تركيا المعلن عن تمسكها بوحدة الأراضي العراقية".

ونشرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" خريطة أظهرت من خلالها "الوضع العام في العراق حتى 6 يوليو 2020"، الأمر الذي أثار حفيظة نائب معارض.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مديرية الاتصالات بالرئاسية التركية نشرت خريطة للعراق أظهرت من خلالها المواقع التي تتمركز بها القوات التركية في شمال العراق حتى تاريخه، إضافة إلى مواقع حزب العمال الكردستاني.

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