2020/07/07 | 10:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء مدة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع إنتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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