موسكو : بدء تجربة اللقاح ضد كورونا

2020/07/07 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المتطوعين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس التاجي قبل أسبوعين في مستشفى بوردينكو العسكري، في حالة جيدة ولا توجد أية مضاعفات سلبية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: “بمضي أسبوعين من لحظة التطعيم، الحالة الصحية للمجموعة الثانية من المشاركين في تجارب اللقاح المضاد للفيروس التاجي التي […]

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