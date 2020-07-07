آبل تضيف ميزات جديدة في نظام التشغيل آي أو إس

2020/07/07 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من الميزات الجديدة في نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 القادم، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الميزات تغييرًا كبيرًا في طريقة استخدام هاتف آيفون.وتضم هذه الميزات، إمكانية تخصيص شاشة آيفون الرئيسية، وتغييرات كبيرة في تطبيق الرسائل (iMessage)، بالإضافة إلى تطبيق ترجمة جديد، والقدرة على فتح سيارتك […]

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