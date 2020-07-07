حقيقة استدعاء لاعبين جدد لصفوف اسود الرافدين

2020/07/07 | 11:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، حقيقة استدعاء لاعبين جدد لصفوف المنتخب الوطني.وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “لا صحة لإضافة اي لاعب حالياً لقائمة المنتخب الوطني المستدعاة للمباريات الودية تحضيراً للتصفيات المزدوجة”.وأضاف أن “مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، يراقب عن كثب جميع اللاعبين المحترفين وفي حال توفرت القناعة الكاملة […]

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