مديرية الحشد الشعبي تقدم تعازيها باستشهاد الخبير الأمني هشام الهاشمي

2020/07/07 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت مديرية الحشد الشعبي، تعازيها باستشهاد الخبير الامني هشام الهاشمي.

وذكرت المديرية في بيان انها تتقدم للأسرة الصحفية العراقية والمراكز البحثية والاستراتيجية كافة ومركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين والمحللين الإستراتيجيين بالتعازي الحارة لاستشهاد هشام الهاشمي الذي اغتيل على ايدي جماعات إرهابية.

وطالبت مديرية الحشد الشعبي الجهات الامنية بمتابعة هذه الجريمة والقاء القبض على المجموعة الارهابية التي اغتالت الهاشمي الذي يعتبر من ابرز الكتاب المتخصصين بجماعات داعش الارهابية والذي كان له الدور الكبير بفضح اسرارهم وكشف الاعيبهم.

http://al-hashed.net/2020/07/06/%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%87-2/

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