المالية النيابية: الفضائيون ومزدوجو الرواتب يكلفون الدولة نحو ملياري دولار شهريا

2020/07/07 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات، مبينا أن الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا، مما يضطرها الى تأمين خمسة مليارات ونصف المليار دولار شهرياً للرواتب فقط.

واضاف، ان البرلمان حدد ستين يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وان العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للإصلاحات.

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