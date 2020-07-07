السوداني: عدم محاسبة مرتكبي جرائم القتل يجعل الإفلات من العقاب سبباً للتمادي في الجريمة

2020/07/07 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر النائب محمد شياع السوداني حادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي

وقال السوداني في تغريدة على تويتر عندما تتخلى الدولة عن مساءلة مرتكبي جرائم القتل يكون الإفلات من العقاب سبباً للتمادي في الجريمة واستهداف النخب أصحاب الرأي والكلمة الحرة.

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