فيديو: فنانة مصرية توثق لحظات تعرضها للتحرش

2020/07/07 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وثقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيدو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، يوثق تلك الحادثة، وكتبت عليه: “المتحرشين”.وقالت الزاهد في الفيديو، إن السيارة التي تقل الرجال كانت تلحق بها […]

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