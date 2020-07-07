الأمن النيابية: نتائج التحقيق باغتيال الهاشمي لن تصل للحقيقة.. سيكتفون بمعاقبة ضباط!

2020/07/07 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية, الثلاثاء, عدم وصول التحقيقات الأمنية الى حقيقة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي والاكتفاء بمعاقبة بعض الضباط, معتبرة ان عملية الاغتيال هي جزء من إبقاء الوضع في العراق غير مستقر امنيا واقتصاديا.وقال عضو اللجنة النائب عبد الرحيم الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” عملية اغتيال […]

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