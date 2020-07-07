التربية تنفي تسجيل اصابات بكورونا في الوزارة وإيقاف الدوام لأسبوعين

2020/07/07 | 11:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد نفى المكتب الاعلامي لوزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الثلاثاء، ما ورد في بعض وسائل الاعلام من حديث عن إيقاف الدوام لمدة اسبوعين نتيجة اصابات بفيروس كورونا، وانه "عارٍ عن الصحة".وأكد المكتب الاعلامي في بيان ان "الاجراءات الصحية التي حصلت كانت نتيجة التنسيق بين وزارتي التربية والصحة من اجل الحفاظ على سلامة الموظفين" مبينة ان "الجهات الطبية اعطت مجموعة من الارشادات الصحية والوقائية الى العاملين".كما طالب البيان "جميع وسائل الاعلام بأخذ الخبر من مصادره الرسمية وعدم نشر الاشاعات والاخبار غير الدقيقة".

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