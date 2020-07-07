2020/07/07 | 11:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية عسكرية لممرض توفي وهو يواجه كوورنا في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحية عسكرية لممرض توفي وهو يواجه كوورنا في المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحية عسكرية لممرض توفي وهو يواجه كوورنا في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).