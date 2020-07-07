وزير العمل يكشف عن قرب إطلاق قروض ويحدّد الفئات المشمولة

2020/07/07 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق قروض مالية للمشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل.

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