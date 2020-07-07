الطاقة النيابية تحدد أربعة أسباب لتراجع ساعات تجهيز الكهرباء

2020/07/07 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، فيما قدمت طلباً للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، لاستضافة وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة.

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