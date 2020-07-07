2020/07/07 | 11:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمال نصب محطة كهرباء متنقلة في القرنة شمال البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 11:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكمال نصب محطة كهرباء متنقلة في القرنة شمال البصرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكمال نصب محطة كهرباء متنقلة في القرنة شمال البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).