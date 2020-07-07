التبرع بأكثر من 150 الف كمامة لتوزيعها على الطلاب بالامتحانات الوزارية في السليمانية

2020/07/07 | 11:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية يوم الثلاثاء عن حصولها على أكثر من 150 الف كمامة من متبرعين من اجل توزيعها على طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية اثناء خوضهم للامتحانات الوزارية النهائية.

وقال المدير العام لتربية السليمانية دلشاد عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "مجموعة من اصحاب الخير تبرعوا لنا بأكثر من 150 الف كماكمة اضافة الى معقمات ومعدات وقائية لتوزيعها على الطلبة والمراقبين اثناء خوض الامتحانات النهائية لمرحلة الاعدادية".

واردف ان المديرية وضعت برنامجا لتوزيع تلك المواد، مشيرا الى اجتماع المديرية العامة للتربية مع غرفة العمليات ودائرة الكهرباء ومديرية الشرطة في السليمانية لتوفير الامن للصفوف وتأمين الكهرباء.

وتابع عمر بالقول تم ابلاغ اصحاب المولدات الاهلية برفد قاعات الامتحان بالكهرباء في حال انقطاعها، مشيرا الى ان هناك 672 قاعة امتحانية في السليمانية، واكثر من 40 الف طالب وطالبة سيشتركون في الامتحانات النهائية لمرحلة الاعدادية بفروعها كافة.

وكانت وزارة التربية في اقليم كوردستان قد اعلنت يوم السبت تحديد الحادي عشر من الشهر الجاري موعدا لاجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020.

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