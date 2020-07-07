الصادقون النيابية تطالب بسحب حمايات النواب المتوفين

2020/07/07 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عدي عواد، الثلاثاء، رئيس الوزراء، بسحب حمايات النواب المتوفين، فيما أشاد بخطوة رئيس الحكومة بشأن توطين رواتب وزارة الدفاع. وقال عواد في بيان إن “الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بالاجراء الفوري لتوطين رواتب وزارة الدفاع ستكشف الكثير من الفضائيين وهي خطوة جيدة لمكافحة الفساد”. وأشار إلى أن “الخطوة الثانية التي ندعوه لاتخاذها هو […]

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