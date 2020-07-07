ضبط 5 اطنان من الدجاج” الاوكراني” الفاسد في ديالى

2020/07/07 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن ضبط 5 اطنان من الدجاج الاوكراني الفاسد في بعقوبة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق مشترك يقوده الرقابة الصحية نجح من ضبط 5 اطنان من الدجاج المستورد اوكراني المنشا في احدى مخازن التجارية في اطراف بعقوبة لافتا الى ان شحنة الدجاج […]

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