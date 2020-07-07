2020/07/07 | 11:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن ضبط 5 اطنان من الدجاج الاوكراني الفاسد في بعقوبة.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق مشترك يقوده الرقابة الصحية نجح من ضبط 5 اطنان من الدجاج المستورد اوكراني المنشا في احدى مخازن التجارية في اطراف بعقوبة لافتا الى ان شحنة الدجاج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 5 اطنان من الدجاج” الاوكراني” الفاسد في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن ضبط 5 اطنان من الدجاج الاوكراني الفاسد في بعقوبة.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق مشترك يقوده الرقابة الصحية نجح من ضبط 5 اطنان من الدجاج المستورد اوكراني المنشا في احدى مخازن التجارية في اطراف بعقوبة لافتا الى ان شحنة الدجاج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 5 اطنان من الدجاج” الاوكراني” الفاسد في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 5 اطنان من الدجاج” الاوكراني” الفاسد في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).