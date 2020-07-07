فيديو “صادم”: على سنّة عبدالمهدي.. القوات الأمنية تنهال بالضرب على شباب وفتيات من “المتظاهرين الخريجين”!

2020/07/07 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من اعتداءات قوات امنية على المتظاهرين الخريجين، من شباب وفتيات قرب المنطقة الخضراء وضربهم بالعصي، وسط صراخ الفتيات.اعتداء صارخ ومهين على 500 خريج من الشباب والبنات قرب بوابة الخضراءلماذا هذا التعامل بحقهم و ضربهم واهانتهم وعدم احترامهم #العراق_بدون_كهرباء #الطاعون_الدملي pic.twitter.com/OWUikMJPcX — إبراهيم السامرائي (@IbrahimAsamarai) July […]

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