المانيا تمنح العراق مبلغاً مالياً للمساعدة في تعزيز التحقيقات الجنائية

2020/07/07 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تعزيز التحقيق الجنائي والتعامل مع مسرح الجريمة في إطار مشروع جديد يُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قدمت السفارة الفرنسية في بغداد، الثلاثاء (07 تموز 2020)، التعازي باغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، يوم أمس شرقي العاصمة بغداد.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقدم سفارة فرنسا تعازيها الى ذوي

بغداد اليوم-كردستان

أدانت رئاسة اقليم كردستان، الثلاثاء (07 تموز 2020)، اغتيال الخبير السياسي والامني هشام الهاشمي، فيما طالبت السلطات العراقية بالكشف عن منفذي العملية.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاغتيال الغادر للباحث

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، الثلاثاء (07 تموز 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى سحب الحمايات المخصصة للسياسيين.

وقال عواد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتوطين رواتب الدفا

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