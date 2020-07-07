فرنسا تعزي باغتيال الهاشمي: كان محللاً مرموقاً للواقع العراقي

2020/07/07 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدمت السفارة الفرنسية في بغداد، الثلاثاء (07 تموز 2020)، التعازي باغتيال الخبير الأمني والاستراتيج...





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